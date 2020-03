UNIT Factory запускає програму для тих, хто хоче навчитися IТ. Як податися

30 березня в Києві та Харкові стартує нова освітня IT-програма ucode на базі UNIT Factory.

UNIT Factory

Це новий формат IT-освіти, завдяки якому студенти отримають все необхідне для старту кар’єри в IT. В основі ucode – методика Challenge based learning, що передбачає застосування технологій задля вирішення реальних життєвих задач.

Студенти опановуватимуть мови програмування Java та С++, працюватимуть над створенням власного продукту (в команді та самостійно), а також познайомляться та поспілкуються з топовими фахівцями IT-індустрії.

Процес навчання суттєво відрізняється від стандартної IT-освіти: він гейміфікований та виключає будь-яку участь викладачів – лише робота в команді (peer-to-peer learning).

Курс складається з чотирьох етапів, останній з яких передбачає створення власного проекту чи startup. Крім основної програми, у ucode передбачені лекції представників ІТ-індустрії та міжнародних спікерів на теми маркетингу і продажів, success stories та fuck ups в ІТ.

Програма курсу:

- IT kick-off,

- Занурення в мову програмування C,

- Занурення в C++, Web, Java та IoT,

- Big Challenge (власний проєкт або startup).

Хто може податися:

- Вік: 17+ років

- Англійська на рівні B1+



Тривалість курсу – 16 місяців.