UNIT Factory запускає програму для тих, хто хоче навчитися IТ. Як податися
30 березня в Києві та Харкові стартує нова освітня IT-програма ucode на базі UNIT Factory.
Це новий формат IT-освіти, завдяки якому студенти отримають все необхідне для старту кар’єри в IT. В основі ucode – методика Challenge based learning, що передбачає застосування технологій задля вирішення реальних життєвих задач.
Студенти опановуватимуть мови програмування Java та С++, працюватимуть над створенням власного продукту (в команді та самостійно), а також познайомляться та поспілкуються з топовими фахівцями IT-індустрії.
Процес навчання суттєво відрізняється від стандартної IT-освіти: він гейміфікований та виключає будь-яку участь викладачів – лише робота в команді (peer-to-peer learning).
Курс складається з чотирьох етапів, останній з яких передбачає створення власного проекту чи startup. Крім основної програми, у ucode передбачені лекції представників ІТ-індустрії та міжнародних спікерів на теми маркетингу і продажів, success stories та fuck ups в ІТ.
Програма курсу:
- IT kick-off,
- Занурення в мову програмування C,
- Занурення в C++, Web, Java та IoT,
- Big Challenge (власний проєкт або startup).
Хто може податися:
- Вік: 17+ років
- Англійська на рівні B1+
Тривалість курсу – 16 місяців.
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