Зведений платіжний баланс у січні сформувався з профіцитом 906 мільйонів доларів — НБУ

Зведений платіжний баланс України в січні 2020 року сформовано з профіцитом 906 мільйонів доларів, тоді як у січні 2019 року дефіцит становив 68 мільйонів.

Про це свідчать попередні дані Національного банку.

За його даними, профіцит поточного рахунку платіжного балансу в січні 2020 року становив 590 млн дол, що на 5,4% нижче за аналогічний показник роком раніше (624 млн дол).

"У січні 2020 року спостерігалося зростання обсягів експорту товарів на 2.3% (у грудні 2019 року – на 1.4%). Імпорт товарів скоротився на 1.7% (у грудні 2019 року – збільшився на 7.9%)", - йдеться у документі.

У грошовому еквіваленті експорт становив 3,8 млрд. дол.

Згідно з даними НБУ, основним фактором січневого зростання показника стало збільшення експорту продовольчих товарів на 14,3% (у грудні 2019 року - на 15,7%) за рахунок підвищення експорту зернових на 21,9%, масел і жирів - на 29,5%.

Крім того, в НБУ відмічають зростання експорту продукції машинобудування - на 33,9% (у грудні 2019 року - на 10,5%), а також мінеральних продуктів - на 18,1% і продукції хімічної промисловості - на 24,9%, тоді як у грудні минулого року ці показники знизилися на 8,3% і 5,1% відповідно.

Водночас різко скоротився експорт чорних і кольорових металів - на 26,4% (у грудні 2019 року - на 27%).

Імпорт товарів у січні-2020 впав на 1,7% (у грудні 2019 року зріс на 7,9%) і становив 3,9 млн дол.

Таке скорочення зумовлене зменшенням енергетичного імпорту на 17,7% (у грудні 2019 року - на 14,3%), імпорту чорних і кольорових металів на 6,3% (у грудні 2019 року - на 1,8%) і продукції хімічної промисловості - на 3,2%, імпорт якої в грудні минулого року зріс на 6,3%.

Натомість обсяги неенергетичного імпорту у січні 2020 року зріс на 2,7% (у грудні 2019 року - на 13,8%), а обсяги імпорту продукції машинобудування скоротилися всього на 0,3%, тоді як у грудні 2019 року ці фірми збільшилися на 15,4%.

За даними центробанку, профіцит балансу первинних доходів у січні 2020 року зріс до $412 млн порівняно з $ 357 млн у грудні 2019 року, а профіцит балансу вторинних витрат становив $184 млн (у грудні - $3,2 млрд, $2,9 млрд із яких - компенсація НАК "Нафтогаз України" від ПАТ "Газпром").

Профіцит рахунку операцій із капіталом становив $1 млн, як і в грудні минулого року.

Згідно зі статистикою Нацбанку, чисте запозичення від зовнішнього світу в січні 2020 року (сумарне сальдо поточного рахунку і рахунку операцій із капіталом) становило 591 млн дол (у січні 2019 року - 619 млн дол).

Приплив капіталу за фінансовим рахунком (чисті запозичення) за перший місяць року становив 315 млн дол (у січні 2019 року - 687 млн дол).

Зокрема, чистий приплив за операціями держсектора становив 2 млрд дол (у січні 2019 року - 214 млн дол) за рахунок надходжень коштів від розміщення облігацій зовнішнього державного боргу (1,4 млрд дол) і чистої купівлі нерезидентами облігацій внутрішнього державного боргу (346 млн дол), тоді як відтік за операціями приватного сектору збільшився до 1,7 млрд дол (у січні 2019 року - до 901 млн дол).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у січні 2020 року було оцінено в 201 млн дол (у січні-2019 року - 147 млн дол), із яких 62% було спрямовано в реальний сектор, решта - реінвестовано доходи у банківський сектор.

Станом на 1 лютого 2020 року міжнародні резерви України становили 26,3 млрд дол, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,9 місяця, повідомляє НБУ.