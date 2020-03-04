У Раду внесли постанову про відставку Гончарука
Середа, 4 березня 2020, 12:21
У Верховну Раду внесли постанову №3158 про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
Джерело: сайт Верховної Ради
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Передісторія:
- 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
- За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром віцепрем'єра Дениса Шмигаля.
- Також співрозмовники УП з монобільшості зазначають, що до Верховної Ради надійшла заява про відставку Гончарука.
- 4 березня нардепи опублікували знімок заяви Гончарука про відставку. Комітет Ради рекомендував прийняти відставку прем'єра.
- У пресслужбі Гончарука інформації не коментували.
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