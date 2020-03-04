"Метінвест" Ахметова за рік скоротив прибуток більш ніж втричі

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", в 2019 році знизила чистий прибуток в 3,5 рази в порівнянні з 2018 роком - до 341 млн дол з 1,188 млрд дол при зниженні маржі на 7 процентних пункти (п.п. ) - до 3% з 10%.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з оприлюдненими фінансовими результатами за 2019 рік, виручка компанії за скоротилася на 10% - до $10,757 млрд, EBITDA - на 52%, до $1,213 млрд при падінні маржі на 10 п.п. - до 11% з 21%.

Загальна заборгованість компанії за 2019 рік зросла на 11% в порівнянні з 2018 роком - до 3,032 млрд із $2,743 млрд.

При цьому обсяг коштів знизився на 2% - до $274 млн з $280 млн.Чистий борг зріс на 12% - до $ 2,758 млрд.

Капітальні інвестиції збільшилися на 17% - до $1,055 млрд з $898 млн.

Коментуючи результати 2019 року, генеральний директор компанії Юрій Риженков зазначив, що в другому півріччі на ринках почав спостерігатися стрімкий розвиток несприятливої кон'юнктури.

В результаті ціни на сталь в четвертому кварталі впали до найнижчого рівня з 2016 року, що в поєднанні з високими витратами на сировину позначилося на світових сталеливарних компаніях в цілому і на "Метінвесті", зокрема.

За його словами, з точки зору операційної діяльності за рік "Метінвест" домігся гідних результатів.

"Виробництво сталі зросло на 3%, а частка сталевої продукції в загальному обсязі виробництва досягла 86%, збільшившись на 5 процентних пункту в порівнянні з попереднім роком. Виробництво загального залізорудного концентрату зросло на 6% в порівнянні з попереднім роком, а виробництво коксівного вугілля - на 10%.

Однак спад на ринку сталі в четвертому кварталі суттєво позначилася на обсягах виробництва сталі, продуктовому портфелі, а також на фінансових показниках групи.

Чи не останню роль у другому півріччі зіграло зміцнення української валюти на 12% по відношенню до долара США, збільшивши собівартість продукції і знизивши нашу експортну конкурентоспроможність", - зазначив гендиректор.

У минулому року консолідований чистий прибуток Metinvest B.V. за підсумками 2018 року зріс на 93% в порівнянні з 2017 роком - до $1,188 млрд із $617 млн.

Нагадуємо:

Її виручка за рік збільшилася на 33% - до $11,880 млрд з $8,931 млрд, тоді як EBITDA - на 23%, до $2,513 млрд з $2,044 млрд.

Валовий прибуток збільшився на 28% - до $2,787 млрд. Операційний грошовий потік зріс на 85% - до $ 1,103 млрд.

При цьому загальний борг компанії за рік знизився на 9% - до $2,743 млрд, обсяг грошових коштів збільшився на 8% - до $280 млн.

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