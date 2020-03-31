У ДТП загинув бізнесмен Шпиг
Вівторок, 31 березня 2020, 20:45
У ДТП загинув співзасновник банку "Аваль" і співвласник компанії "Молочний альянс" Федір Шпиг.
Про це повідомили джерела ЕП.
За попередніми даними, аварія сталася на трасі Київ-Чоп. В результаті ДТП водій загинув. Обставини і причини аварії встановлюються правоохоронцями.
Шпигу було 64 роки.
У 1992 році разом з партнерами заснував банк "Аваль", який в 2005 році був проданий австрійській групі Raiffeisen International.
Пізніше бізнесмен був одним із засновників групи "Молочний альянс" (торгові марки "Славія", "Чумацький шлях", "Здорово", "Яготинське").
Тричі обирався народним депутатом. Заслужений економіст України.
Економічна правда
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