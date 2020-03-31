Гривня різко зміцнилася до долара та євро
Вівторок, 31 березня 2020, 20:15
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,63 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,26 гривні (31 березня - 30,96 гривні).
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Нагадуємо:
31 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,08 - 28,13 гривні за долар.
31 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.
Економічна правда
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