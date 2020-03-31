Гривня різко зміцнилася до долара та євро

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,63 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,26 гривні (31 березня - 30,96 гривні).

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Нагадуємо:

31 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,08 - 28,13 гривні за долар.

31 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.

Економічна правда