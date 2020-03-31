Посівна під загрозою: Аграрії попереджають про нестачу вологи

Обсяги врожаю окремих культур цьогоріч можуть знизитися на 30% через критично низький рівень вологи у грунті.

Про це повідомили Економічній правді у Всеукраїнській аграрній раді.

"Аграрії вийшли в поля і розпочали посівну, оскільки розуміють, що стоять на сторожі продовольчої безпеки країни. Наразі є чимало проблем, з якими стикнулися агровиробники – їхні оборотні кошти знецінюються через девальвацію гривні, товарні запаси – через падіння товарних ринків с/г продукції, банки посилюють кредитну політику, очікуючи зростання числа дефолтів", - заявили у ВАР.

Крім того, цього року аграрії стикнулися з проблемою критично низького рівня вологи у ґрунті.

"Агровиробники відзначають надто малий вміст вологи у ґрунті практично у всіх регіонах... Однак, у південних регіонах рівень вологи просто критичний", - йдеться у повідомленні.

За словами представників асоціації, низький рівень вологи негативно впливає на розвиток кореневої системи культури. Крім того, зерно при нестачі вологи може не дати таких рясних сходів, як могло, що також позначиться на урожайності.

"Посіви, які були здійснені в ранні терміни, ще змогли "вхопити" вологу. Разом з тим, у тих культурах, які сіятимуться пізніше – цукровий буряк, кукурудза – можуть бути проблеми зі сходами. Ще одна проблема – внесення мінеральних добрив. Наприклад, аміачні добрива, які вносяться в середині квітня, не будуть діяти при відсутності вологи", - повідомили у ВАР.

"Допомогти могла б дощова та сонячна погода весною. Однак, аграрії прогнозують, що на очікуваний рівень урожайності вийти уже не вдасться. Дехто з агровиробників уже підрахував, що матиме на 20-30% менше урожаю, ніж очікував", - кажуть аграрії.

Економічна правда