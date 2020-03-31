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Держструктури закупили апарати штучного дихання на 286 мільйонів

Вівторок, 31 березня 2020, 18:04
 

З початку 2020 року державні структури закупили через Prozorro 385 апаратів штучної вентиляції легенів на понад 286 мільйонів гривень.

Про це повідомляють аналітики DOZORRO.

Найбільше ШВЛ через Prozorro придбали в Дніпропетровській (79), Київській (71), Херсонській (33) та Львівській (31) областях. Найменше — Рівненська, Івано-Франківська та Запорізька області. Там закупили лише по 1 апарату.

 

ШВЛ можуть коштувати  від 25 тис. грн до майже 1 млн. Найдешевші — ті, якими обладнують машини швидкої допомоги. Найдорожчі — стаціонарні апарати з інтелектуальним керуванням.

Аналітики відмічають, що це не всі закупівлі апаратів штучної вентиляції легень для українських лікарень. Частину апаратів ШВЛ зараз купують приватним коштом та передають у лікарні по всіх регіонах України. В Україні немає власного виробництва ШВЛ, тож усі їх доставляють з-за кордону.

За сьогоднішньою інформацією Міністерства охорони здоров'я України, у 240 лікарнях, які визначені для прийому пацієнтів з коронавірусом, є 1882 апарати штучної вентиляції легень. 

Тиждень тому в МОЗ озвучили, що всього в країні є близько 4000 ШВЛ, але відтоді їхня кількість мала зрости.

Економічна правда

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коронавірус

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