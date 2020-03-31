Україна збільшила експорт агропродукції на 8%

За перші два місяці поточного року експорт агропродовольчої продукції з України склав 3,7 мільярда доларів, що на 8% більше ніж за аналогічний період минулого року. Частка продукції в структурі загального експорту склала 46%

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Разом з тим, імпорт зазначеної продукції за аналогічний період зріс на 16% і склав 1,1 млрд дол.

За січень-лютий 2020 року частка агропродовольчої продукції в структурі загального експорту склала 46%, у той час як частка імпорту склала лише 12%.

У товарній структурі експорту найбільше зросли поставки з України олії на 31% або 229 млн $. Нарощення поставок відбулася за рахунок збільшення експорту: соняшникової олії на 179 млн $ (+26%), ріпакової олії на 25 млн $ (в 23 рази), соєвої олії на 17 млн $ (+66%).

Експорт продукції тваринництва скоротився на 12% або 23 млн $ , в основному внаслідок скорочення поставок молочної продукції в середньому на 24%.

У товарній структурі імпорту збільшилися закупівлі продукції рослинництва на 58 млн $ або 16% (за рахунок закупівлі цитрусових, картоплі та бананів. Також зріс імпорт готової продукції на 52 млн $ або 17% ( за рахунок імпорту шоколаду та продуктів для годівлі тварин).

Імпорт продукції тваринництва зріс на 27 млн $ або 16% за рахунок закупівлі сирів, риби та вершкового масла.

Економічна правда



