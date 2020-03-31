Airbnb виділив 250 мільйонів доларів на компенсації для господарів квартир
Вівторок, 31 березня 2020, 14:56
Сервіс оренди житла Airbnb виділив 250 мільйонів доларів для допомоги господарям через скасування бронювання - ці гроші не стягуються з гостей.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Якщо бронювання оформлено до 14 березня включно, а прибуття потрапляє в період з 14 березня по 31 травня 2020 року, то:
- Гості зможуть отримати повне повернення в зв'язку з пандемією коронавируса.
- З фонду допомоги господарям Airbnb виділить господарям квартир 25% суми, яку вони отримали б у відповідності зі стандартними правилами скасування. Наприклад, якщо при звичайному скасуванні належало виплатити 400 $, компанія переведе 100 $.
- Якщо господарям належить виплата, на початку квітня компанія відправить подробиці по електронній пошті. Подальші виплати з фонду будуть проводитися щомісяця.
- Правила також діють для попередніх бронювань, в тому числі скасованих після 14 березня.
У компанії просять господарів і гостей переглянути бронювання оформлені не пізніше 14 березня, з датою прибуття після 31 травня, і або скасувати, або підтвердити їх.
Всі бронювання, оформлені після 14 березня, підкоряються звичайними правилами скасування, COVID-19 не будет розглядатися як поважна причина скасування.
Економічна правда
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