Airbnb виділив 250 мільйонів доларів на компенсації для господарів квартир

Сервіс оренди житла Airbnb виділив 250 мільйонів доларів для допомоги господарям через скасування бронювання - ці гроші не стягуються з гостей.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Якщо бронювання оформлено до 14 березня включно, а прибуття потрапляє в період з 14 березня по 31 травня 2020 року, то:

Гості зможуть отримати повне повернення в зв'язку з пандемією коронавируса.

З фонду допомоги господарям Airbnb виділить господарям квартир 25% суми, яку вони отримали б у відповідності зі стандартними правилами скасування. Наприклад, якщо при звичайному скасуванні належало виплатити 400 $, компанія переведе 100 $.

Якщо господарям належить виплата, на початку квітня компанія відправить подробиці по електронній пошті. Подальші виплати з фонду будуть проводитися щомісяця.

Правила також діють для попередніх бронювань, в тому числі скасованих після 14 березня.

У компанії просять господарів і гостей переглянути бронювання оформлені не пізніше 14 березня, з датою прибуття після 31 травня, і або скасувати, або підтвердити їх.

Всі бронювання, оформлені після 14 березня, підкоряються звичайними правилами скасування, COVID-19 не будет розглядатися як поважна причина скасування.

Економічна правда