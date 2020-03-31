В Україні запрацює прискорена поштова доставка EMS

З 1 квітня 2020 року "Укрпошта" стане національним оператором зв'язку, який надаватиме послугу прискореної міжнародної поштової доставки EMS (Express Mail Service) в Україні.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що EMS - сервіс прискореної міжнродної доставки, який надається національними поштами-учасницями Всесвітнього Поштового Союзу. Відправлення EMS "Укрпошта" доставлятиме лише авіашляхом.

"Сервіс EMS дуже популярний в усьому світі, однак в Україні для більшості клієнтів він був дорогим. Саме тому у рамках реінтеграції послуги в Укрпошту, компанія переглянула та значно знизила діючі тарифи, щоб зробити їх більш доступними для клієнтів.

З 1 квітня послуги EMS для 90% всіх відправлень надаватимуться за новою зниженою ціною: для відправлень вагою до 2 кг користувачі отримають на 40% дешевшу доставку, ніж раніше пропонувало Державне підприємство спеціального зв’язку (ДПСЗ), а для відправлень вагою до 10 кг – на 20 % нижчу ціну", - йдеться у повідомленні.

З 1 квітня скористатись послугою можна буде у майже у 1 тис відділень Укрпошти. А з 1 червня понад 4 тис автоматизованих відділень компанії зможуть приймати EMS відправлення на експорт.

"На час обмежень, спричинених пандемією та масовим скасуванням пасажирських авіарейсів, більшість країн світу внесли обмеження на опрацювання відправлень EMS. Саме тому до кінця дії карантину послуга працюватиме для 57 країн. Для відправки експорту будуть використовуватися вантажні авіаперевезення.

Після стабілізації авіасполучення та відновлення повноцінної роботи національних пошт середній загальний термін доставки становитиме 7–10 днів для ключових країн Європи, Азії та США і сервіс буде доступний для доставки до 195 країн", - пояснили в "Укрпошті".

До відправлення приймаються документи та товари вагою до 30 кг.

Економічна правда