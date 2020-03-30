Мінекономіки затвердило граничні річні обсяги експорту пшениці на рівні 20,2 мільйона тонн

30 березня, були затверджені граничні обсяги експорту пшениці на 2019/2020 маркетинговий рік. Відповідно до додатку до Меморандуму, граничний обсяг експорту пшениці було погоджено на рівні 20,2 млн тонн (всіх класів).

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

"Минулого маркетингового року Україна експортувала рекордний обсяг зернових – 50,4 млн тонн. У цьому маркетинговому році експорт вітчизняних зернових вже становив 45,3 млн тонн (станом на 26 березня). Загалом за цей маркетинговий рік Україна планує поставити на міжнародні ринки 54,8 млн тонн зерна", - йдеться у повідомленні.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (МінРЕТС) і суб’єктами господарювання-експортерами зерна у 2019/2020 маркетинговому році було підписано 3 жовтня 2019 року.

Даний документ містить механізми взаємодії учасників ринку зерна, обмін інформацією щодо перспектив експорту зернових культур, здійснення моніторингу функціонування зернового ринку.

Економічна правда



