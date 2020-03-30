Минулого року обсяг угод із злиття і поглинання збільшився на 29% – звіт KPMG

У 2019 році обсяг угод зі злиття та поглинання ("М&А") збільшився на 29% до 2,35 мільярдів доларів, при цьому вартість угод М&A за участю іноземних інвесторів перевищує показники внутрішніх угод.

Про це йдеться у звіті, який підготувала компанія KPMG в Україні.

Підкреслюється, що запит підготували до різкого прискорення випадків поширення коронавірусу за межами китаю

"У 2019 році обсяг угод із злиття та поглинання ("M&A") збільшився на 29% до 2,35 млрд доларів вперше за останні три роки, при цьому вартість інвестицій іноземних компаній перевищила аналогічний показник внутрішніх угод.

Інвестиції були висококонцентрованими: в 2019 на 10 найбільших угод припадає майже три чверті загальної вартості угод, інформацію про які була розкрита, і трохи більше половини від загального обсягу інвестицій було зосереджено у галузі зв'язку і засобів масової інформації, а також в нерухомості та будівельній галузі", - йдеться у звіті.

"Найбільшою за вартістю угодою за рік на сьогоднішній день стало придбання азербайджанською компанією Bakcell компанії Vodafone Україна за 734 млн доларів. Ця угода посіла 25 місце серед найбільших угод в країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи", - додали в KPMG.

Зазначається, що обсяг внутрішніх угод М&A становив 945 млн доларів - це на 17% нижче у порівнянні з попереднім роком.

Найзначніші внутрішні угоди були сконцентровані у наступних галузях:

Енергетика - ДТЕК придбав Київобленерго і Одесаобленерго за 250 млн доларів у VS Energy

Нерухомість і будівництво - UFuture придбали Ocean Plaza за 117 млн доларів

Транспорт та інфраструктура - агрохолдинг Kernel придбав компанію "РТК-Україна", за 65 млн доларів

Банківський сектор - купівля IdeaBank компанією DragonCapital за 59 млн доларів.

Економічна правда