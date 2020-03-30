З початку карантину продажі Roshen впали на 10%

Найбільший український виробник кондитерської продукції Roshen заявив про падіння продажів на 10% у натуральному вираженні з початку карантинних заходів через зниження купівельної спроможності.

Про це повідомила прес-служба компанії у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".

"З початком карантинних заходів та світової економічної кризи ми спостерігаємо спад купівельної спроможності і, відповідно, попиту на кондитерську продукцію. Ми вже на сьогодні маємо падіння в 10% в натуральному вираженні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що корпорація зберегла ціни на кондитерську продукцію на "докарантинному" рівні.

При цьому, частина фірмових магазинів продовжують працювати у штатному режимі - магазини в ТЦ без окремого виходу закриті, інші - працюють.

"Поки що в планах скорочувати кількість працюючих фірмових магазинів - немає", - заявили в компанії.

У Roshen додали, що інвестують кошти у боротьбу з коронавірусом в Україні.

"Roshen взяв під опіку понад 20 лікарень, в шести регіонах. Перш за все, ми плануємо забезпечити необхідним захистом медичних працівників, які безпосередньо контактують з хворими і беруть на себе основний удар, так само плануємо профінансувати закупівлю необхідних медикаментів", - йдеться у повідомленні.