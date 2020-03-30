Журнал "Forbes Україна" перезапуститься цієї весни

Видання Forbes 30 березня оголосило, що компанія UYAVY! LLC буде новим видавцем журналу "Forbes Україна".

Про це повідомляється на сайті Forbes.

Зазначається, що журнал "Forbes Україна" почне виходити весною цього року, а сайт запустять у другій половині 2020 року.

"Журнал Forbes Україна виходитиме десять разів на рік українською та російською мовами. Він буде політично незалежним і відповідатиме найвищим професійним, редакційним та етичним стандартам, встановленими Forbes", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що журнал робитиме акцент на аналітичних матеріалах, а також буде публікувати експертні думки успішних підприємців та новаторів, крім цього, продовжиться робота над рейтингами найвпливовіших та найбагатших людей країни.

"Я радий повернутися до справ з Forbes", - заявив видавець та головний редактор "Forbes Україна" Володимир Федорин.

"Ми плануємо створити надзвичайний продукт для цих неспокійних часів, допомагаючи українським читачам усвідомити величезний потенціал нашої країни", - додав він.

UYAVY! LLC - українська видавнича компанія, заснована Володимиром Федориним, її мажоритарний власник - швейцарська компанія Mimier Trade, підконтрольна Артуру Грантсу. Федорин був головним редактором Forbes Україна у 2010-2013 роках.

Нагадаємо:

Право на випуск "Forbes Україна" засновник компанії UMH Борис Ложкін отримав в 2009 році, а в березні 2011-го вийшов перший номер. Як описувало видання Forbes історію Ложкіна, вперше план про покупку глянцю з'явився ще в 2002-му, але реальні переговори почалися тільки в 2008 році.

У 2013-му Ложкін продав свою компанію UMH, в яку також входило видання Forbes, тепер уже втікача олігархові Сергію Курченко. У тому ж році 13 членів редакції залишили видання, пішов і головний редактор - Володимир Федорин. Всі вони заявили про тиск і цензуру.

У 2014-му центральний офіс Forbes Inc. вирішив відкликати ліцензію у місцевого Forbes, але зіткнувся з опором локального менеджменту. Це стало причиною тривалого протиборства і судів. В "Forbes Україна" наполягали, що ліцензія продовжена до 2018-го і віддавати її не будуть, оскільки цензури у виданні немає. Американці всіляко намагалися заборонити використання бренду в Україні.

У підсумку, останній номер "Forbes Україна" вийшов в 2017-му році, після цього ще деякий час працював сайт, але в середині 2017 го перестав оновлюватися і він). Причиною зупинки роботи "Forbes Україна" стали фінансові проблеми у видавця - UMH.

Економічна правда