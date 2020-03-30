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Медикам, задіяним у боротьбі з коронавірусом встановлять доплати до 300%

Понеділок, 30 березня 2020, 16:36
 

Законопроєкт №3275, який підтримав парламент, встановлює додаткові оплати медичним та іншим працівникам, які займаються боротьбою з коронавірусом  до 300% до встановлених законодавством доплат.

Про це йдеться у колонці для ЕП голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи.

"Враховуючи потенційний обсяг навантаження у боротьбі з коронавірусом COVID-19,  зобов’язали уряд встановити додаткові доплати медичним та іншим працівникам, які займаються боротьбою з коронавірусом  до 300% до встановлених законодавством доплат", - пише він.

Також для безперебійних поставок необхідних медикаментів, закон звільняє від ПДВ обіг профільних ліків та медзасобів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом.

Та встановлює нульовий акциз і спрощує адмінпроцедури виробництва і закупівель спирту для дезінфекторів.

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Економічна правда

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