Суд зняв арешт з рахунків фірми з орбіти Столара, яка відмивала кошти на будівництво метро на Виноградар

Олег тоцький

Суд зняв арешт з рахунків компанії "Деорбуд", яка фігурує у справі про оборудку з бюджетними коштами, передбаченими на роботи з продовження Сирецько-Печерської гілки метрополітену у Києві.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва.

На думку судді, слідство не встановило, що гроші на цих рахунках є предметом злочину чи отримані незаконним шляхом.

10 грудня минулого року суд арештував рахунки цієї, а також кількох інших фірм. За даними правоохоронців, вони були задіяні у шахрайстві з бюджетними грошима.

У травні 2019 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу — "шахрайство в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою".

У листопаді 2018 року "Київметробуд" переміг у тендері щодо будівництва лінії метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар вартістю 5,98 млрд грн.

Відповідно до укладеного договору "Київський метрополітен" мав перерахувати "Київметробуду" аванс у розмірі 30% від суми договору, який треба було використати за три місяці.

Разом з тим 20 грудня 2018 року сторони уклали додаткову угоду, якою збільшили розмір авансу з 30% до 95%. При цьому строк його використання збільшили з 3 до 24 місяців.

Підставою для таких дій стала відповідна постанова Кабміну екс-прем'єра Володимира Гройсмана від 18 грудня 2018 року.

Як вказує слідство, ухвалення цієї постанови було пролобійоване за допомогою "корупційних зв’язків в Кабінеті міністрів" .

У період з 16.01.2019 по 25.03.2019 за даними сайту "Spending.gov.ua" 2,5 млрд грн бюджетних коштів в якості попередньої оплати було перераховано на рахунок ПАТ "Київметробуд".

Як встановило слідство, у травні 2019 року посадові особи "Київметробуду" розмістили понад 1 млрд грн бюджетних коштів на депозитних рахунках в "Укргазбанку" для отримання відсотків та власного прибутку.

Фактично бюджетні кошти були використані не на цілі, визначені договорами з порушенням положення Постанови КМУ №117 від 23.04.2004 р.

Отримані прибутки, у вигляді відсотків від депозитних договорів, "Київметробуд" перевів на рахунки ТОВ "Профі-факторинг". А останнє, у свою чергу, перерахувало ці гроші на рахунки ТОВ "Деорбуд", ТОВ "ФК "Фактор-сервіс", ТОВ "РУЛ", ПП "Авен-Єзєр" та ТОВ "Фактор Стандарт". 10 грудня суд наклав арешт на ці рахунки.

Кримінальне провадження за цим фактом було розпочате у травні 2019 року, нагляд у якому здійснює Київська місцева прокуратура № 6.

Засновником ТОВ "Деорбуд" є кіпрська компанія "Канетро Холдінгс Лтд", бенефіціарами якої значаться громадянин Індії Кумар Кульдіп та Дмитро Мармуляк з Кременчука. Ці ж особи наразі значаться кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "Расмус".

"Расмус" був створений у 2013 році. Із 2013 по 2016 рр 50% у цьому підприємстві належало Вікторії Полухіній. З 2017 року і донедавна Полухіна була засновницею ТОВ "Магнат Будсервіс Лтд", власником і керівником якого зараз є Михайло Столар.

Це батько нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара. Після 2014 року Вадима Столара почали називати "сірим кардиналом" столиці. Як відомо, він має інтереси у сфері будівництва та нерухомості.

З 2016 року засновником ТОВ "Расмус" є кіпрська компанія "Асодрія Холдінгс Лтд", кінцевим власниками якої значаться Кумар Кульдіп та Дмитро Мармуляк. Останній у 2013-2016 рр був директором ТОВ "Проффайненс Груп", якого надалі замінила, ставши і засновником фірми, Лариса Криворучко – це дружина Володимира Криворучка.

Разом із нинішнім головою правління ПАТ "ХК "Київміськбуд" Ігорем Кушніром у 2010 році вони стали депутатами Кременчуцької міської ради від Партії регіонів. Саме у Кременчуці Кушнір вибудував свою кар’єру.

Економічна правда