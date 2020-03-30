Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

30 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:50 встановилися на рівні 28,05 - 28,09 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,05 - 28,09 гривні;

Євро – 31,05 - 31,09 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,00 – 28,58 гривні. Євро купують по 30,59 гривні, продають по 31,49 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,24 - 28,39 гривні, євро - 30,86 - 31,15 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 28,27 - 28,41 гривні, євро - 30,81 - 31,09 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 30 березня на рівні 28,18 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,90 гривні (27 березня - 30,86 гривні).

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Економічна правда