Рада не розглядатиме ринок землі і "антиколомойський" законопроєкт в понеділок - Разумков
Верховна Рада на позачерговому засіданні в понеділок не розглядатиме законопроєктів про банки та про продаж землі.
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Інтерфакс-Україна.
"Той перелік питань, який надійшов від президента (на позачергове пленарне засідання парламенту - ред.), ви всі бачили - вони відображені на сайті Верховної Ради.
Станом на зараз цих питань, про які ви сказали, на порядку денному поки що немає", - сказав Разумков на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання, чи розглядатимуть народні депутати законопроекти про банки і продаж землі.
Нагадуємо:
30 березня Верховна Рада може розглянути низку законопроєктів для зменшення впливу коронакризи на населення та бізнес.
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