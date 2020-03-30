АМКУ відкрив справу за фактом суттєвого подорожчання медичних масок в Києві

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету відкрило справу проти виробників, постачальників і аптечних мереж Києва та області через значне подорожчання медичних масок.

Про це повідомив у Facebook голова відділення Олексій Хмельницький.

"З початку березня до відділення надходять численні звернення від громадян щодо значного підвищення, зокрема роздрібними мережами аптечних закладів м. Києва, цін на маски медичні одноразові.

Станом на кінець березня 2020 року ціна на маски медичні одноразові у роздрібних мережах аптечних закладів Києва та області починається від 24-30 грн/шт", - написав він.

За його словами, ще до виявлення в Україні перших хворих на COVID-19 в аптеках столиці почали зникати медичні одноразові маски, а потім й інші різновиди масок.

"З оголошенням карантину цей товар зник з полиць взагалі, або ж продавався за цінами, які більше ніж у 10 разів перевищували ціни на початку березня.

Такий "стрибок" цін у всіх мережах містить ознаки антиконкурентних узгоджених дій, а конкретніше - схожих дій на ринку товару, які призвели до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції без об’єктивних для цього причин", - підкреслив Хмельницький.

Компанії, щодо яких розпочато справу (перелік може бути змінений, або доповнений):

ТОВ "Аптека низьких цін ТМ", ТОВ "Аптека низьких цін плюс", ТОВ "Столичний медичний альянс", ТОВ "Віталюкс", ТОВ "Аптекарь", ТОВ "Сіріус-95", ТОВ "Геліантус", ТОВ "Аптечне об’єднання "Біокон" , КП "Фармація", ТОВ "Аптека низьких цін К", ТОВ "Аптека №1 Трансфарм", ТОВ "Благодія", ТОВ "Лекфарм", ТОВ "Аптека АНЦ", ТОВ "Аптека НЦ", ТОВ "Рецепти життя", ТОВ "Цитрус-фарм", ТОВ "Альго-Фарм".

Постачальники/виробники масок:

ТОВ "Фірма "Технокомплекс", ТОВ "Калина медична виробнича компанія", ТОВ "Стиролоптфармторг", ТОВ "ТД "Кампус котон клаб", ТОВ "Вік-А", СП "Оптіма-Фарм, ЛТД".

Якщо встановлять факти порушення законодавства про захист економічної конкуренції, компанії можуть оштрафувати в розмірі до 10% доходу компанії за попередній рік.

Економічна правда