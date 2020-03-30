У Раду внесли постанову про призначення нового міністра фінансів: що про нього відомо

Кандидатом на посаду міністра фінансів є колишній заступник глави Адміністрації президента, колишній заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

Відповідну постанову зареєстровано на сайті парламенту.

За словами співрозмовників УП, у неділю нардепи від фракції "Слуга народу" зустрічались з кандидатами на посади міністрів охорони здоров'я Максимом Степановим, енергетики та вугільної промисловості Ольгою Буславець та фінансів Сергієм Марченком.

Однак наразі не зрозуміло, чи вистачить у парламенті голосів за ці кандидатури.

Як повідомляє Telegram-канал нардепа ЄС Олексія Гончаренко, на засідання бюджетного комітету Ради, Кабмін представляє нинішний міністр фінансів Уманський, проте нардепам вже роздали проєкти постанови про призначення Марченка.

За даними "Чесно", Марченко у 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання номером 7 у списку партії "Українська Стратегія Гройсмана".

У 2018-2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації президента. З 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів.

До того був експертом у Bendukidze Free Market Center та академічним директором спільної програми "KSE" та "GIZ" у 2015-2016 роках "Лідерство у державних фінансах".

На початку 2016 року очолював Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом міністрів у Міністерстві охорони здоров’я та входив до складу колегії міністерства.

Брав участь у розробці Бюджетного кодексу, що був прийнятий у 2014 році. З 2011 року працював у Координаційному центрі з впровадження реформ при президентові України.

З 2002 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабінету міністрів.

Закінчив Академію Державної Податкової служби України за спеціальністю "управління державними фінансами". Кандидат економічних наук.

Нагадуємо:

Раніше співрозмовники УП у "Слузі народу" заявляли, що міністрів охорони здоров’я Іллю Ємця і фінансів Ігоря Уманського скоро можуть звільнити.

Економічна правда