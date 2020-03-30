Зарплати керівників державних компаній скоротять на 30%
Понеділок, 30 березня 2020, 10:20
Заробітні плати керівників та членів наглядових рад держпідприємств та держкомпаній скоротяться на 30%.
Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.
"Ми хочемо на 30% зменшити розмір оплати праці й винагороди керівникам та членам наглядових рад держпідприємств та держкомпаній", – зазначив він.
Крім цього, скоротяться зарплати і топчиновників.
"Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату понад 10 "мінімалок" (47 тис грн), отримували тільки половину. Виняток – працівники, задіяні у заходах боротьби з COVID-19 та заходах з нацбезпеки та оборони", – розповів прем’єр.
Економічна правда
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