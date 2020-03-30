Зарплати керівників державних компаній скоротять на 30%

Заробітні плати керівників та членів наглядових рад держпідприємств та держкомпаній скоротяться на 30%.

Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

"Ми хочемо на 30% зменшити розмір оплати праці й винагороди керівникам та членам наглядових рад держпідприємств та держкомпаній", – зазначив він.

Крім цього, скоротяться зарплати і топчиновників.

"Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату понад 10 "мінімалок" (47 тис грн), отримували тільки половину. Виняток – працівники, задіяні у заходах боротьби з COVID-19 та заходах з нацбезпеки та оборони", – розповів прем’єр.

Економічна правда