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Зарплати керівників державних компаній скоротять на 30%

Понеділок, 30 березня 2020, 10:20

Заробітні плати керівників та членів наглядових рад держпідприємств та держкомпаній скоротяться на 30%.

Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

"Ми хочемо на 30% зменшити розмір оплати праці й винагороди керівникам та членам наглядових рад держпідприємств та держкомпаній", – зазначив він.

Крім цього, скоротяться зарплати і топчиновників.

"Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату понад 10 "мінімалок" (47 тис грн), отримували тільки половину. Виняток – працівники, задіяні у заходах боротьби з COVID-19 та заходах з нацбезпеки та оборони", – розповів прем’єр.

Економічна правда

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зарплати держпідприємства

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