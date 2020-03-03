Зеленський пропонує замінити Гончарука на Шмигаля - джерела
Вівторок, 3 березня 2020, 19:55
Президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром Дениса Шмигаля.
Джерело: співрозмовник УП у фракції СН
Таку пропозицію Зеленський зробив на засіданні фракції у парламенті у вівторок ввечері.
Президент приїхав у Раду близько 19.30.
Шмигаля планують призначити не виконуючим обов'язки прем'єра, а повноцінним главою уряду.
Що цьому передувало:
Джерела УП повідомили, що новим генеральним прокурором можуть призначити депутата від "Слуги народу", заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності, Сергія Іонушаса.
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