Приватбанк повернув НБУ 3 мільярди боргу

Борг платоспроможних банків перед НБУ за кредитами рефінансування 27 лютого скоротився на 3,042 мільярда гривень – з 7,604 мільярда до 4,562 мільярда.

Про це йдеться у звітності НБУ, передає FinClub.

Ще 166 млн грн повернули регулятору неплатоспроможні банки, тому сумарний борг "живих" та ліквідованих банків скоротився на 3,208 млрд грн – до 41,35 млрд грн.

Варто зазначити, що на 1 січня 2020 року платоспроможні банки заборгували НБУ 7,621 млрд грн, в тому числі ПриватБанк мав повернути 7,721 млрд грн, а Місто Банк – 104 млн грн.

Інші банки вже давно розрахувалися за кредитами рефінансування НБУ.

ПриватБанк не поспішав повертати всю суму кредитів рефінансування, оскільки НБУ прагнув стягнути борг ПриватБанку із його поручителів, які були пов'язані із колишніми власниками.

Наприклад, НБУ стягнув 21,8 млн грн з Нікопольського заводу феросплавів, який потім в порядку регресу стягнув ці кошти з ПриватБанку.

Окрім цього, Верховний Суд заблокував НБУ стягнення боргу ПриватБанку з компанії Коломойського.

В липні 2018 року повідомлялося про те, що Національний банк бажає, щоб ексвласники ПриватБанку погашали прострочене рефінансування держбанку на 10 млрд грн, отримане ще до націоналізації, а не платники податків.