Мінфін вперше в цьому році позичив євро у банків

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 3 березня 2020 року залучило до державного бюджету 6,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"Міністерство фінансів … запропонувало інвесторам номіновані в гривні державні облігації з терміном обігу 6 місяців та номіновані в іноземній валюті (євро) папери з терміном обігу 9 місяців. За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 6 583 млн грн (6-місячні номіновані в гривні ОВДП – 1 026 млн грн; 9-місячні номіновані в євро ОВДП – 201 млн євро, або 5 557 млн грн)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що прибутковість ОВДП в євро відповідає прибутковості на попередньому аукціоні в середині грудня 2019 року - 2,22%.

Міністерство фінансів відмовилося від розміщення середньострокових облігацій у гривні і обмежилося розміщенням 6-місячних паперів на 1 млрд грн за ставкою відсікання 10%. Попит досягав 1,52 млрд грн за ставками до 12% річних, однак Мінфін відхилив деякі заявки.

Мінімальний рівень прибутковості в заявках виріс в порівнянні з аукціоном двотижневої давності з 9,49% до 9,8%, а середньозважена дохідність - з 9,82% до 9,9%.

Економічна правда