Wizz Air може розширити присутність в Україні
Міністр інфраструктури Владислав Криклій і головний виконавчий директор Wizz Air Джозеф Вараді обговорили перспективи розширення присутності компанії Wizz Air на українському ринку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Криклій наголосив, що пріоритетними завданнями Міністерства є підвищення доступності авіаподорожей для українців, збільшення пасажиропотоків через аеропорти України та розвиток регіональних летовищ.
Стратегічною метою є збільшити частку лоукостів на авіаційному ринку України у поточному році до 45%.
Вараді зауважив, що український ринок авіаперевезень є стратегічно важливим для компанії і Wizz Air опрацьовує плани щодо розширення присутності.
Криклій наголосив, що авіаційна галузь має гарну позитивну динаміку і розширення присутності Wizz Air сприятиме її розвитку.
Нагадуємо:
Раніше Криклій повідомив, що Wizz Air цікавить український ринок і повернення свого представництва в Україні.
В 2015 році Wizz Air закрив українську авіакомпанію "Візз Ейр Україна" і різко скоротив кількість рейсів з країни.
Українські рейси перевели на обслуговування угорською "дочкою" лоукоста.
Економічна правда
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