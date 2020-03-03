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Wizz Air може розширити присутність в Україні

Вівторок, 3 березня 2020, 16:50
 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій і головний виконавчий директор Wizz Air Джозеф Вараді обговорили перспективи розширення присутності компанії Wizz Air на українському ринку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Криклій наголосив, що пріоритетними завданнями Міністерства є підвищення доступності авіаподорожей для українців, збільшення пасажиропотоків через аеропорти України та розвиток регіональних летовищ. 

Стратегічною метою є збільшити частку лоукостів на авіаційному ринку України у поточному році до 45%.

Вараді зауважив, що український ринок авіаперевезень є стратегічно важливим для компанії і Wizz Air опрацьовує плани щодо розширення присутності.  

Криклій наголосив, що авіаційна галузь має гарну позитивну динаміку і розширення присутності  Wizz Air сприятиме її розвитку.

Нагадуємо:

Раніше Криклій повідомив, що Wizz Air цікавить український ринок і повернення свого представництва в Україні.

В 2015 році Wizz Air закрив українську авіакомпанію "Візз Ейр Україна" і різко скоротив кількість рейсів з країни. 

Українські рейси перевели на обслуговування угорською "дочкою" лоукоста.

Економічна правда

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Wizz Air Мінінфраструктури

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