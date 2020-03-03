SkyUp призупиняє польоти до Турина на півроку через коронавірус в Італії

Українська авіакомпанія SkyUp з 5 березня призупиняє виконання польотів до Турина. Попередньо тимчасове скасування діятиме до 25 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві компанії.

Повідомляється, що керівництво SkyUp Airlines ухвалило рішення тимчасово зупинити польоти до Турина - напрямку, що знаходиться в зоні зростання випадків зараження новим коронавірусом на території Італії.

"Щодо Італії ми маємо великі плани. Цьогорічна політна програма передбачає більше 10 напрямків з Києва та регіонів. Але ми не можемо ігнорувати поточну ситуацію та занепокоєння людей, тому скорочуємо авіасполучення з країною до нормалізації ситуації", - сказав генеральний директор SkyUp Airlines Євгеній Хайнацький.

Пасажири, які придбали квитки на скасовані рейси, мають звернутися за поверненням коштів або узгодити з перевізником можливість перебронювання на альтернативні рейси перевізника.

"Для заміни недоступні Іспанія, Португалія, Італія. Всі інші варіанти обговорюються індивідуально", - відзначили в SkyUp.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що в Євросоюзі підвищили рівень коронавірусного ризику з "помірного" до "високого".

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Європейська правда