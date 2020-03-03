6 мільйонів на місяць: поліція затримала залізничників, які відкачували паливо з депо

Нацполіція затримала на гарячому групу осіб, яка протягом тривалого часу організувала та здійснювала розкрадання дизельного пального в підрозділах локомотивного депо Одеса-Сортувальна, масштаби розкрадань сягали 250-400 тонн на місяць, (4-6 мільйонів гривень).

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

За даними Департаменту економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" до складу організованої злочинної групи з близько 10 осіб входили нинішні та колишні посадовці локомотивного депо, які за службовими обов’язками мали доступ до місць накопичення та зберігання пального, технічної та бухгалтерської документації.

Вказані особи за допомогою автівки та насосів організували викрадення великих обсягів пального безпосередньо з паливних складів підприємства та його територіальних підрозділів.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною п’ятою статті 191 ККУ. Триває слідство.

Економічна правда