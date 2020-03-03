Рада звільнить Маркарову з посади міністерки фінансів — ЗМІ

Верховна Рада звільнить міністерку фінансів Оксану Маркарову з посади на пленарному засіданні у середу.

Про це НВ повідомили три обізнані джерела.

Маркарова очолює міністерство з червня 2018 року після звільнення з посади міністра фінансів Олександра Данилюка. Маркарова була його першим заступником. 22 листопада 2018-го Рада призначила її міністром фінансів.

Видання повідомляє, що наразі обговорюється кандидатура Ігоря Уманського, який був в.о. міністра фінансів в 2009—2010 роках в уряді Юлії Тимошенко.

Нагадуємо:

4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".

Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.