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Уряд запроваджує електронний лікарняний з 1 квітня

Вівторок, 3 березня 2020, 12:00
 

Кабінет міністрів запроваджує систему електронних лікарняних листів з 1 квітня 2020 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Із 1 квітня українці зможуть оформити лікарняний онлайн — більше не потрібно виписувати їх на паперових бланках та зайвий раз йти до поліклініки", - повідомляє прем’єр.

Наголошується, що лікар зможе електронним підписом затвердити документ. Система автоматично надсилатиме інформацію про лікарняний роботодавцю працівника та до Фонду соціального страхування

За словами Гончарука, це, по-перше, пришвидшить процедуру отримання страхових виплат, а по-друге, зменшить шахрайство, коли фейкові лікарняні купували за 200-300 грн. 

Систему створили на базі вже наявного програмного забезпечення Пенсійного фонду.

Нагадуємо:

Запуск електронного лікарняного анонсували в Мінсоцполітики в січні. Тоді заявлялось, що:

  1. кожен лікарняний повинен бути підписаний електронним цифровим підписом - запроваджується персональна відповідальність лікаря, який видав цей документ;
  2. електронний обіг дасть можливість відслідкувати, чи лікарняний видав профільний лікар;
  3. Мінсоцполітики зможе боротися та відслідковувати потенційні "схеми", коли "на лікарняний" іде половина співробітників підприємства, які по факту продовжують працювати, але отримують ще й виплати з Фонду соцстрахування.

Економічна правда

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Гончарук

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