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Створено криптовалюту присвячену коронавірусу — CoronaCoin

Вівторок, 3 березня 2020, 09:00
 

Кількість токенов CoronaCoin буде зменшуватися пропорційно до числа захворілих на коронавірус людей, тобто сама валюта буде дорожчати.

Про це пише Reuters.

Криптовалюта випущена на блокчейне Ethereum в емісії, яка дорівнює чисельності людей на планеті. Токени будуть видалятись кожні 48 годин. Їх кількість буде дорівнює кількості нових жертв вірусу.

Токен торгується на двох майданчиках: Saturn Network і ForkDelta і поки не виділяється великою кількістю інвесторів.

Нагадаємо:

Станом на 29 лютого жертвами коронавируса у всьому світі стали 2932 людини, 2835 з них - на території материкового Китаю;  кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищило 85 тисяч.

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коронавірус

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