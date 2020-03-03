Створено криптовалюту присвячену коронавірусу — CoronaCoin

Кількість токенов CoronaCoin буде зменшуватися пропорційно до числа захворілих на коронавірус людей, тобто сама валюта буде дорожчати.

Про це пише Reuters.

Криптовалюта випущена на блокчейне Ethereum в емісії, яка дорівнює чисельності людей на планеті. Токени будуть видалятись кожні 48 годин. Їх кількість буде дорівнює кількості нових жертв вірусу.

Токен торгується на двох майданчиках: Saturn Network і ForkDelta і поки не виділяється великою кількістю інвесторів.

Нагадаємо:

Станом на 29 лютого жертвами коронавируса у всьому світі стали 2932 людини, 2835 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищило 85 тисяч.