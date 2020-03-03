Створено криптовалюту присвячену коронавірусу — CoronaCoin
Кількість токенов CoronaCoin буде зменшуватися пропорційно до числа захворілих на коронавірус людей, тобто сама валюта буде дорожчати.
Про це пише Reuters.
Криптовалюта випущена на блокчейне Ethereum в емісії, яка дорівнює чисельності людей на планеті. Токени будуть видалятись кожні 48 годин. Їх кількість буде дорівнює кількості нових жертв вірусу.
Токен торгується на двох майданчиках: Saturn Network і ForkDelta і поки не виділяється великою кількістю інвесторів.
Нагадаємо:
Станом на 29 лютого жертвами коронавируса у всьому світі стали 2932 людини, 2835 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищило 85 тисяч.
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