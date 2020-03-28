Гендиректор Інтерпайпа: Зниження обсягів виробництва і продажів може становити від 30% до 50%

Генеральній директор компанії Інтерпайп Фаді Храйбе заявив, що компанія очікує скорочення виробництва і продажів у другому – третьому кварталі 2020 року.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії

За його словами серед основних факторів зниження світових цін на нафту. "У березні ціни впали до мінімальних значень за останні 17 років, досягнувши $24-27 за барель. При такій ціні, видобуток у США стає нерентабельною. Нафтовидобувні компанії консервують свердловини, зупиняють видобуток. Результат – істотне зниження споживання труб. Щоб залишитися на падаючому ринку важлива конкурентна ціна, але і тут ми програємо - наша продукція обкладається 32% митом", заявив Храйбе.

Також низькі ціни на нафту негативно впливають і на обсяги споживання труб на Близькому Сході. Багато споживачів вже повідомляють про перенесення тендерів на більш пізній термін, не підтверджують обсяги у другому півріччі.

На думку гендиректора Інтерпайпу не менш значимим фактором є скорочення споживання труб на внутрішньому ринку. "Державна компанія "Укргазвидобування" повністю згорнула програму нарощування видобутку газу 20/20. УГД не виконала контрактні зобов'язання навіть за тендерами 2019 року, частина виробленої для держкомпанії продукції як і раніше лежить у нас на складах", - зазначив він.

Коронавірус на його думку також є таким чинником: більшість європейських автобудівників вже оголосили про призупинення виробництва на невизначений час, зупинені та інші промислові підприємства, заморожені будівництва. "На цьому тлі ми очікуємо зниження європейського ВВП. І як наслідок – зниження споживання лінійних труб", резюмував Храйбе.

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