"Планета Кіно" просить про допомогу: купити сертифікат, який можна обміняти на квиток

Мережа кінотеатрів "Планета Кіно" пропонує купити сертифікат вартістю 100 грн для допомоги компанії швидше відновитися після кризи - сертифікати можна буде обміняти на квитки, коли мережа відновить роботу.

Про це повідомляє прес-служба мережі у Facebook.

"Купуй сертифікати у Планету Кіно зараз - обмінюй їх на квитки, коли ми відновимо роботу. Так ти допоможеш нам зберегти робочі місця та швидше відновитися після кризи.

Сертифікати коштують по 100 гривень. Коли ми відкриємося, ти зможеш обміняти їх на квитки у будь-якій технології, навіть IMAX та 4DX. Один сертифікат — один квиток", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда