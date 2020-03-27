Хто стане міністром енергетики: з'явилися прізвища кандидатів

Президент Володимир Зеленський може запропонувати на посаду глави Міністерства енергетики та захисту довкілля нинішню гендиректорку директорату енергетичних ринків міністерства Ольгу Буславець.

Джерело: обізнані у цьому питанні співрозмовники Української правди

Деталі: Саме Буславець вони вважають найбільш імовірною кандидаткою.

Крім неї серед претендентів називають також прізвища ексголови НАК "Нафтогаз України" Олега Дубини та колишнього міністра енергетики Івана Плачкова.

Нагадаємо:

Зараз міністерством керує перший заступник міністра Віталій Шубін, він обіймає посаду тимчасово виконуючого обов’язки.

Плачков був назначений міністром енергетики України в уряді Віктора Ющенка в 1999 році. Також Плачков був міністром енергетики в уряді Юлії Тимошенко під час першої газової війни з Росією. Пізніше Плачков став губернатором Одеської області. Також Плачков очолював підконтрольну ДТЕК Ріната Ахметова Бурштинську ТЕС. З 2012 року є головою наглядової ради компанії "Київенерго", що знаходиться в управлінні ДТЕК.

Дубина в "нульових" керував Криворіжсталлю. Після - працював віце-прем'єром в урядах Віктора Ющенка і Анатолія Кінаха, був радником президента Леоніда Кумчи, а в 2004 році обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО. У 2007-2010 роках - голова правління Нафтогазу. Саме він в 2009 році підписав скандальні контракти з "Газпромом". До роботи в Нафтогазі протягом двох років очолював Дніпровський меткомбінат, що належить ІСД.