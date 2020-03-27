VoxCheck допомагатиме Facebook розрізняти фейки

Організації VoxCheck та "СтопФейк" стали партнерами Facebook у новій програмі з протидії дезінформації в Україні.

Про це повідомляє VoxCheck.

Зазначається, що програма Facebook з протидії дезінформації складається з трьох напрямків роботи.

"По-перше, Facebook видаляє облікові записи та контент, які порушують Стандарти спільноти чи Рекламну політику, по-друге, зменшує розповсюдження фейкових новин та сенсаційного неправдивого контенту, по-третє, повідомляє про них користувачів, надаючи більше деталей і контексту про дописи", - йдеться у повідомленні.

Якщо експерт з перевірки фактів від VoxCheck позначатиме пост як фейк, він опускатиметься нижче у стрічці новин.

Також Facebook попереджатиме людей, які його бачать чи хочуть ним поділитися, що інформація недостовірна.

"Це допомагає зупинити поширення недостовірного контенту та мінімізувати охоплення посту. Крім цього, сторінки чи домени, які поширюють недостовірну інформацію, втрачають можливість монетизації контенту та розміщення реклами", - додали у VoxCheck.

"Ми раді запустити в Україні фактчекінгову програму разом з фактчекінговими організаціями VocCheck та StopFake.

"Facebook серйозно ставиться до протидії фейковим новинам і тому постійно працює над тим, аби допомогти припинити поширення дезінформації на своїх платформах", - зазначила менеджер з публічної політики Facebook в Україні Катерина Крук.

Економічна правда