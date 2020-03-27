Під час карантину українці стали частіше купувати ноутбуки та ігрові приставки

Серед найбільш популярних товарів березня - ноутбуки, ігрові приставки, а також - товари для краси і здоров'я.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели експерти OLX.

Зазначається, що дитячий одяг і взуття стали замовляти рідше - у другій половині березня до топ-3 найпопулярніших категорій по доставці увійшли товари для хобі, відпочинку та спорту.

"За березень кількість товарів, доставлених в межах 5 великих міст України, збільшилася на 30%. Так, між районами Києва товари поштою стали відправляти на 27% активніше, Харкова - на 32%, а Одеси - на 38%. В 1,5 рази зросла кількість доставок всередині Дніпра, а у Львові вона подвоїлася", - йдеться у повідомленні.

"Загалом за неповні 6 місяців українці здійснили понад 1,2 млн покупок з послугою OLX Доставка.

Найчастіше по країні, як і раніше, "подорожують" електроніка, одяг, взуття та засоби по догляду, а також товари для дітей. При цьому співвідношення між ними за пів року трохи змінилося: частка електроніки скоротилася на 4 п.п. і тепер становить 38% від усіх посилок, а одяг і супутні товари стали купувати частіше - відсоток доставок піднявся з 21% до 23%", - йдеться у дослідженні.

Повідомляється, що найбільше готові платити за електроніку - середній чек у цій категорії дорівнює 1 450 грн. На хобі та спорт витрачають менше - приблизно 800 грн.

Запчастини для транспорту і товари для дому та саду відправляли на суму в 700 грн, а обновки в гардеробі обходилися приблизно в 650 грн.

Економічна правда