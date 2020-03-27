НБУ планує 30 березня продати банкам 180 мільйонів готівкових доларів

НБУ планує провести аукціон з продажу готівкової валюти банкам 30 березня, передавши їм 180 млн доларів. Про це на брифінгу заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

"Ситуація на світових ринках залишається дуже волатильною. Ми бачимо коливання, які перш за все викликані розповсюдженням вірусу.

З іншого боку, ми бачимо також і позитивні новини - перш за все, це програма допомоги, яка розглядається урядом в США в сумі 2 трлн доларів, ми вже бачимо позитивну реакцію ринків, фондові індекси почали значно зростати, котирування облігацій також поліпшується", - сказав Чурій.

"Щодо ситуації на українському валютному ринку - то вона також значно змінилася. Минулого тижня НБУ для згладжування коливань на ринку проводив інтервенції не більш ніж на 1 млрд доларів, цього тижня ситуація більш-менш збалансована", - підкреслив заступник голови НБУ.

За його словами, цього тижня два дні НБУ зовсім не виходив на ринок, але об'єм інтервенцій, які проводили за 3 дні тижня, склали менше 80 млн доларів.

"Тобто ситуація на сьогодні досить таки збалансована. Ми бачимо, що попит дуже знизився. Звідки йде попит - це, перш за все, українські резиденти, компанії, які купують валюту для виконання експортних контрактів, боргових зобов'язань", - сказав він.

Також Чурій розповів про ситуацію щодо попиту від населення.

"Якщо минулого тижня ми ще бачили певне переважання попиту над пропозицією, то на сьогодні вже ситуація збалансована, банки більше викупляють іноземної валюти у населення, на сьогодні сальдо купівлі банками іноземної валюти позитивне", - пояснив він.

"Подальші плани - у понеділок ми плануємо провести наступну операцію з обміну готівкового долара на безготівковий (це буде сума 180 млн доларів)", - додав Чурій.

Економічна правда