Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повертається в бізнес, але планує довести до кінця частину розпочатих проєктів.

Про це написав сам Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

"З приводу моїх подальших планів. До складу Кабміну я входити не буду. При цьому я хочу довести до кінця частину проєктів... Буду ними займатися ззовні - благо, досвід впровадження iGov в якості волонтера є", - написав він.

Рекомендуємо почитати: Проміняти Monobank на Кабмін: Дмитро Дубілет про колишніх партнерів, держслужбу і боротьбу з "жерстю"

Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет. Як перемогти Приват, стати Uber і врятувати молодих англійців

Нагадуємо:

Раніше Дубілет перерахував топ-50 проєктів, які вела його команда в уряді Олексія Гончарука.

Серед найважливіших проєктів Дубілет назвав: впровадження тотального електронного документообігу; оптимізацію чисельності співробітників районних державних адміністрацій; оцінку чисельності населення України; боротьбу з тіньовим алкоголем; електронну акцизну марку; електронні лікарняні; запуск лінії 112; централізацію закупівель та поліграф; спрощення для бізнесу спілкування з військкоматами; заборону виплат зарплат та відрядних готівкою службовцям.

4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Згодом Дубілет повідомив, що обговорюватиме, у якому форматі він зможе продовжити працювати в уряді, оскільки більшість проєктів, якими він займався, не завершені.

Як відомо, до початку роботи міністром Дубілет був співзасновником Fintech band, яка розвиває проєкт Monobank в складі Універсал банку.

Економічна правда