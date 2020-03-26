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Карантин: Мережа "WOG" безкоштовно надасть пальне для машин швидкої допомоги

Четвер, 26 березня 2020, 16:56
 

Мережа АЗК "WOG" долучилася до ініціативи Міністерства охорони здоров'я і безкоштовно надасть пальне для машин швидкої допомоги під час карантину.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

"На підтримку МОЗ компанія WOG забезпечує пальним медиків Волинської області, щоб вони змогли здійснити під час карантину 20 тисяч додаткових виїздів. Компанія надає пальне для бригад швидкої допомоги, а також для логістичних потреб медичних закладів Волині", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві закликали інші бізнеси долучитися до ініціативи та "зробити свій внесок у перемогу над епідемією".

Економічна правда

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