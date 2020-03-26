Apple може відкласти випуск перших iPhone 5G на кілька місяців — ЗМІ

Акції американської Apple Inc. знизилися приблизно на 0,6% за підсумками торгів у середу після того, як видання Nikkei Asian Review повідомило з посиланням на обізнані джерела, що компанія розглядає можливість відкласти випуск першої лінійки iPhone 5G через пандемію.

Компанія обговорює можливість відкласти запланований на вересень випуск на кілька місяців, повідомили три джерела, знайомих з ходом обговорень.

"Apple стурбована, що поточна ситуація істотно послабить бажання споживачів оновити свої смартфони, в результаті чого реакція на вихід першої лінійки iPhone 5G може бути стриманою", - сказало одне з джерел."Їм потрібно, щоб перший iPhone 5G став хітом", - додав він.

Акції Apple завершили торги в середу зниженням на 0,55%. В ході додаткових торгів вони відіграли втрати і подорожчали на 0,8%.

Нагадуємо:

Як повідомляв Reuters компанія Apple у своїх інтернет-магазинах обмежила продаж смартфонів iPhone до двох для однієї людини.