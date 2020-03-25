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За минулий рік АМКУ наклав штрафів на 8,7 мільярда, з них сплачено 150 мільйонів

Середа, 25 березня 2020, 18:21
 

За 2019-й рік Антимонопольний комітет наклав штрафів на 8,7 мільярда гривень (6,5 мільярда - штраф тютюнового дистриб’ютора "Тедіс"), з них до держбюджету надійшло понад 150 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє прес-служба АМКУ

Повідомляється, що розмір економефекту від діяльності комітету склав 4,33 млрд. грн, що у 20 разів перевищує фінансування органу.

За рік АМКУ припинив 2 071 порушення конкурентного законодавства. Майже 40 % з них становили антиконкурентні узгоджені дії – останніми роками комітет виявляє значну кількість порушень у вигляді змов при проведенні публічних закупівель. Загальна вартість закупівель, на яких було  виявлено змови становить більше 10 млрд грн.

У сфері оскарження публічних закупівель триває тенденція до зростання кількості скарг: у 2019 році до АМКУ надійшло 11 147 скарг, що на 43 % більше ніж за попередній рік.

Економічна правда

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АМКУ

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