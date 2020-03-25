Нацбанк відтермінував нові вимоги до капіталів банків

Національний банк відтермінував вимогу дотримання банками буферу запасу (консервації) капіталу та буферу системної важливості.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"На сьогодні через кризові явища регулятори послаблюють вимоги до буферів капіталу, що дає можливість спрямувати створений запас капіталу на поглинання збитків та підтримку кредитування", - йдеться у повідомленні.

Буфер капіталу – це запас, який банки накопичують під час економічного зростання для компенсації можливих втрат уразі спаду в економіці.

Ухвалене рішення передбачає відтермінування вимог дотримання:

буфера консервації капіталу, який банки мали поетапно формувати з 1 січня цього року у розмірі 0,625% від основного капіталу і поступово збільшити його розмір до 2,5% до 01 січня 2023;

буферу системної важливості, розмір якого визначається відповідно до рівня системної важливості банку. Раніше системно важливі банки мали почати виконувати вимогу дотримання такого буферу з 01 січня 2021.

"Попри відтермінування вимог по дотриманню буферів, банкам необхідно зберігати наявний запас капіталу для забезпечення власної стійкості та покриття можливих втрат. Тому Національний банк рекомендує утриматися від розподілу капіталу на виплату дивідендів допоки ефект від наслідків обмежень, спричинених поширенням коронавірусної хвороби можна буде оцінити детальніш", - резюмують у НБУ.

Економічна правда