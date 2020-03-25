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Яку роботу шукали у перші дні карантину — дослідження

Середа, 25 березня 2020, 17:07
 

За перші 12 днів карантину (12-23 березня) кількість пошукачів роботи зросла на 60% у порівнянні з аналогічним періодом у лютому, зміни відбулись практично у всіх вимірах: у розрізі профсфер, віковому та гендерному співвідношеннях.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели експерти hh.ua | grc.

Зазначається, що у період з 12 по 23 березня однією із найпопулярніших профсфер був топ-менеджмент (частка зросла з 5% до 10%).

"Збільшилась частка на ринку праці досвідчених пошукачів, за плечима яких понад 6 років досвіду. Якщо в лютому на них припадало 53% всіх розміщених резюме, то у березні – 67%. А от доля пошукачів-початківців без досвіду та таких, які мають стаж до 3 років, навпаки впала: на 8% та 4% відповідно", - йдеться у повідомленні.

У дослідженні йдеться, що більшу активність почали проявляти спеціалісти таких вікових груп, як 30-40 років, 40-50 років та 50-60 років. 

Також досить відчутно зросла частка резюме, розміщених пошукачами-чоловіками: у лютому на них припадало 53%, а у березні - 63%.

 

Економічна правда

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робота карантин

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