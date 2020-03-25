Українці зможуть безкоштовно створити свій інтернет-магазин під час карантину
Українська IT-компанія Shop-Express для підтримки приватних підприємців, чий заробіток опинився під загрозою через пандемію коронавірусу, запускає можливість безкоштовно створити свій інтернет-магазин.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Зараз в умовах карантину дуже високий ризик краху бізнесу. У таких обставинах як ніколи важливо вміти адаптуватися і змінюватися, щоб залишатися на плаву.
Місія Shop-Express - допомогти бізнесам продавати більше товарів онлайн в період "коронакризи". Ми хочемо підтримати підприємців в цей нелегкий час, на перших порах запропонувавши інструмент для продажів в інтернеті, щоб компенсувати втрати", - розповів співзасновник платформи Олексій Петриченко.
Зазначається, що підприємці зможуть створити інтернет-магазин на базі сервісу IT-компанії, наповнити його товарами, додати необхідні тексти та запустити з власним доменним ім'ям.
Крім цього, інтернет-магазин можна запустити у фірмовому стилі бренду без прив'язки до шаблону.
"Користувачі, які зареєструються на сайті https://shop-express.com.ua/ c 18 березня до 31 травня 2020 року, отримають повний безкоштовний доступ до платформи терміном на 2 місяці", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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