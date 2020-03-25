Приватизація буде продовжуватися не дивлячись на карантин — Фонд держмайна
Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко заявив, що не дивлячись на карантин фонд продовжує готувати об’єкти великоі приватизації на середину та другу половину року як і було заплановано.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Ми продовжуємо готувати об’єкти великоі приватизації на середину та другу половину року як і було заплановано, та впевнено продовжуємо вже зараз малу та середню приватизацію і успішні онлайн аукціони відбуваються у ці дні", - пише Сенниченко.
Також він наголосив, що 5 березня за результатами успішних аукціонів сума доходів від приватизації перевищила план першого кварталу.
"У Фонді ми створили можливості для віддаленої роботи, оцифрували процеси і проводимо он-лайн-наради. Відбуваються приватизаційні електронні аукціони.
Як показує досвід криз 2008 і 2014 років, українці в непевні часи, в період нестабільності валют та фондових ринків інвестують в об’єкти нерухомості за первинною ціною", - резюмує голова ФДМУ.
Економічна правда
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