Кличко не знає, коли відкриють метро у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко не знає чи відкриють столичний метрополітен 3 квітня, бо якщо коронавірус буде поширюватися, то обмеження будуть діяти і надалі.

Джерело: брифінг міського голови 25 березня

Пряма мова: "Метро у столиці призупинило перевезення пасажирів 17 березня, попередньо - до 3 квітня, але ми слідкуємо за розвитком ситуації.

Якщо вірус поширюватиметься з такою ж динамікою і надалі - обмеження діятимуть.

Ми повинні максимально обмежити соціальні контакти, максимально захистити здоров’я і життя людей, тому дату відкриття метро сьогодні я вам назвати не можу".

Деталі: Кличко нагадав, що метро не працює не лише у Києві, а й у всіх містах України.

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Передісторія:

Станом на ранок 25 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 109 145 осіб, померли 18 947 людей. З часу поширення хвороби зареєстрували 424 048 випадків інфікування. В Україні виявили 113 випадків захворювання COVID-19, 4 людини померли, 1 – вилікувалась.

В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей.

Вхід у магазини також буде здійснюватися з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.