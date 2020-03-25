Золото за день подорожчало максимальними темпами за 10 років

Ралі на ринку дорогоцінних металів триває, денне зростання цін на золото 24 березня знову побило рекорди.

Про це з посиланням на MarketWatch повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Котирування квітневих ф'ючерсів на біржі Comex підскочили на 93,2 долара, або на 6%, і на закриття торгів становили 1660,8 долара за унцію.

У доларовому вираженні це найзначніший підйом за одну сесію за всю історію спостережень (з листопада 1984 року), а в процентному - з березня 2009 року, свідчать дані Dow Jones Market Data.

За підсумками торгів у понеділок були зафіксовані порівнянні темпи зростання - на 84,7 долара за унцію, або на 5,7%.

Підтримку ринку надала новина про зупинку афінажних заводів Valcambi, Argor Heraeus і PAMP в Швейцарії, на частку яких припадає приблизно третина світових поставок.

Valcambi і PAMP заявили, що через коронавірус COVID-19 припиняють роботу з 23 березня по 29 березня, Argor - до 5 квітня.

Крім того, раніше влада ПАР заявила про трьотижневе закриття всіх виробництв, що не відносяться до життєво важливих, з 26 березня. У ПАР базуються багато великих виробників золота.

Срібло у вівторок подорожчало на 99,6 цента (на 7,5%), до 14,257 долара за унцію, після підвищення на 7,1% днем раніше.