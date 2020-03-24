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Ryanair не очікує відновлення рейсів раніше червня

Вівторок, 24 березня 2020, 15:59
 

Бюджетна авіакомпанія Ryanair заявила, що більшість її рейсів будуть скасовані з вівторка, додавши, що навряд чи вони будуть виконуватися в квітні і травні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Компанія заявила, що запропонувала свої літаки всім урядам ЄС для рятувальних польотів і необхідного переміщення медикаментів, засобів індивідуального захисту і продовольства.

"Оскільки європейські кордони стають перевантаженими або закритими, вкрай важливо, щоб Ryanair відігравала свою роль у підтримці руху життєво важливих ліків і продовольства", - заявив головний виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі.

Ryanair також каже, що пасажири, у яких був скасований рейс через ці заходи, отримають електронний лист з приводу подальших дій протягом "наступного тижня або двох".

Європейська правда

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