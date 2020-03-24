Приватбанк не нараховуватиме комісію по POS-терміналам, бізнесу, що пішов на карантин

ПриватБанк не буде нараховувати фіксовану комісію торговим підприємствам, які користуються POS-терміналами банку та пішли на карантин.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У банку повідомляють, що за останній тиждень через пандемію коронавірусу найбільш значне падіння обсягів еквайрингу зафіксоване у торгових точках, що продають ювелірні прикраси та годинники - на 76%.

В магазинах одяга та взуття товарообіг впав на 61%, в магазинах косметики продажі зменшилися на 51%. Обсяги еквайрингу в закладах харчування (кафе та ресторани) за тиждень зменшились приблизно на 48%, в магазинах побутової техніки та товарів для дому на 38%, а на АЗС на 17%.

Нагадуємо, що раніше Ощадбанк також запровадив аналогічні "канікули" для бізнесу.

Економічна правда