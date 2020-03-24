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Тест на коронавірус топ-менеджера "Нафтогазу" виявився негативним

Вівторок, 24 березня 2020, 12:08
 

У "Нафтогазі" заявили, що директор дивізіону Інтегрований газовий бізнес Андрій Фаворов, який раніше перебував на самоізоляції, пройшов тест на коронавірус, який виявився негативним.

Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

"У директора дивізіону Інтегрований газовий бізнес Андрій Фаворов у його дружини результат тесту на коронавірус – негативний, коронавірусу немає.

І Андрій, і його дружина почуваються добре, але на даний момент продовжують дотримуватися карантинних заходів і залишаються на самоізоляції до 27 березня", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії заявили, що 90% співробітників центрофісу перейшли на віддалену роботу.

Нагадуємо:

Директор з інтегрованого газового бізнесу "НАК Нафтогаз України" Андрій Фаворов самоізолювався через підозру на коронавірус.

Раніше його батько, лікар-епідеміолог Михайло Фаворов зазначив, що син захворів на коронавірус і пройшов відповідні тести.

Економічна правда

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коронавірус Нафтогаз

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